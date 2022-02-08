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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Немецкий телеканал перепутал столицы Украины и России

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Самый большой общественный телеканал Германии Das Erste перепутал в ходе включения корреспондента столицы Украины и России. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

На опубликованных кадрах включения видно, как журналистка рассказывает о визите главы МИД Германии Анналены Бербок в Киев и на заднем фоне развиваются украинские флаги.

Однако в подписи телеканал указал, что корреспондент Ina Ruck вещает «из Москвы».

Ранее агентство Bloomberg ошибочно опубликовало заголовок о начале российского вторжения на Украину. Позднее в редакции заявили, что журналисты глубоко сожалеют об ошибке.

При этом скандальный заголовок провисел на сайте Bloomberg почти полчаса. При попытке перейти по ссылке читатели видели страницу с «ошибкой 500».

До этого в Испании был напечатан тираж учебников для школьников, в которых Крым изображен частью России. Посольство Украины в стране потребовало отозвать книги.

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