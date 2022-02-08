Школьные юристы: в РФ ежегодно происходит 1 тыс. случаев, угрожающих репутации учителей

Специалисты, оказывающие юридическую помощь педагогам в рамках программы «Право Просвещения», поддержали инициативу о введении в России должности уполномоченного по правам учителей.

Письмо с таким предложением направил на имя зампреда правительства Татьяны Голиковой вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По его словам, поводом для обращения стал случай с увольнением преподавательницы петербургской гимназии №168 за чтение стихов Хармса и Введенского.

Как сообщил «Газете.Ru» операционный директор программы юридической поддержки школ и учителей «Право Просвещения» Игорь Газизов, ежегодно мониторинг его компании выявляет в России в среднем тысячу случаев, угрожающих репутации школы и учителя.

«Во многом это связано с тем, что юридическая грамотность в сфере образования, равно как и в трудовой сфере, не имеет широкого распространения. Школы и педагоги не знают, какие нормативные инструменты можно применять для восстановления своих прав и разрешения спорных ситуаций», — рассказал Газизов, подчеркнув, что исправить ситуацию мог бы институт уполномоченных по правам учителей.

Согласно данным «Право Просвещения», 37% всех запросов, поступающих от учебных заведений, приходится на обращения от преподавателей. Чаще всего преподавателей интересуют вопросы: по ставке и переработке, стажу и выслуге лет, взаимодействию с родителями и администраций, по защите персональных данных.

Тема увольнения учителей звучит довольно часто в практике компании. Наиболее частый случай – это попытка школы незаконно сократить или свести к минимуму ставку учителя, чтобы он был лишен основной нагрузки. Как правило, отмечает Газизов, учителя идут на поводу у администраций и пишут заявление по собственному желанию, однако судебная практика показывает, что такие попытки школ являются незаконными и легче оспариваются в суде или в порядке досудебного урегулирования.