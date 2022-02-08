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Женщина пронзила ногу каблуком, убегая от паука

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alyssaalambert/TikTok

Жительница Австралии пронзила ногу каблуком, пытаясь убежать от паука в доме, сообщает LADBible.

Как рассказала Алиса Ламберт, она увидела в доме паука-охотника и попыталась прогнать его с помощью специального спрея. Членистоногому это явно не понравилось, поэтому он прыгнул на женщину, заставив ту бежать прочь из комнаты.

Алиса, спрыгнув с кровати, внезапно почувствовала в ноге острую боль. Оказалось, она приземлилась на каблук туфли, которая лежала на полу. Услышав крики, соседка Ламберт прибежала на помощь и вызвала скорую помощь.

Уже в больнице Алисе сделали небольшую операцию на ноге, сейчас она приходит в себя после травмы. Что касается паука, то он, по словам австралийки, умер.

Ранее другая жительница Австралии приютила в доме огромного паука с улицы и рада, что теперь у нее живет необычный питомец.

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