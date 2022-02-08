Беглец почти год прятался от полицейских в лесу

Беглец в Испании почти год скрывался от полиции, живя в лесу, пишет Oddity Central. Будучи экспертом по выживанию, мужчине не составило труда обосноваться в условиях дикой природы.

Альфредо Санчес Чакон, бывший военный, был приговорен к тюремному заключению за то, что в 1996 году убил 24-летнего мужчину. Первый раз испанцу удалось сбежать прямо во время суда, однако в 2002 году его поймали.

По итогу Альфредо назначили наказание в виде 17 лет лишения свободы. Кроме того, преступнику добавили к сроку пару лет за побег и другие мелкие нарушения. До 2021 года Чакон находился в тюрьме, но в марте снова сбежал.

По информации СМИ, заключенному, отбывшему большую часть срока, разрешили на три дня выйти из тюрьмы, чтобы встретиться с семьей, но Чакон так и не вернулся обратно. Полицейские начали его поиски, но у них не было информации, где искать беглеца.

Впрочем, офицерам помогала помощь местных жителей. Например, один из них сообщил, что Альфредо прятался в его гараже, но смог сбежать. Другой свидетель рассказал, что видел мужчину в национальном парке.

Чакона поймали только на прошлой неделе, спустя 11 месяцев после побега. Он пытался проникнуть в чужой дом, чтобы раздобыть еды, но его заметили хозяева и вызвали полицейских, задержавших Альфредо.

Мужчина был возвращен обратно в тюрьму, где продолжил отбывать свой срок. Пока неизвестно, какое наказание грозит испанцу за второй побег.

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