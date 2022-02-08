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Иммунолог рассказал, какой штамм придет на смену «омикрону»

Иммунолог Крючков: «дельта» может вновь стать доминирующим штаммом

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Центр «Вектор»

Иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил в разговоре с URA.RU, что после «омикрона» доминирующим вариантом коронавируса может вновь стать «дельта».

«Сейчас мы четко видим, что «омикрон» и какой-нибудь «супер-омикрон», то есть сублинии ВА.2, ВА.3 и так далее, это всего лишь одна ветка, и чем больше граждан заражается, тем больше иммунитета вырабатывается к этой мутации. И в какой-то период потомки, например, «дельты», сохранившейся в небольшом количестве в популяции, а также у животных, почувствуют, что настало их время. Так как по многим параметрам эта скрытая линия будет сильнее, чем «омикрон», и у нас произойдет смена доминирующего штамма», — сказал он.

Специалист отметил, что лучше всего от новой разновидности «дельты» будут защищены обладатели гибридного иммунитета. Речь идет о людях, которые переболели, вакцинировались и ревакцинировались.

Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что иммунитет человека, переболевшего коронавирусной инфекцией не обладает хорошей защитой от новых штаммов, которую обеспечивают только вакцинация и ревакцинация.

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Коронавирус 2019-nCoV
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