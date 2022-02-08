В КНДР арестовали хореографа и учеников за разучивание «капиталистических» движений

В КНДР арестовали учительницу танцев и несколько ее подопечных, сообщает Daily Mail. Власти посчитали, что хореограф и ученики разучивали «капиталистические» движения.

Сообщается, что инструктора по танцем арестовали в городе Пхенсон. Женщину обвиняют в том, что во время занятий она использовала USB-накопитель с иностранной музыкой и танцевальными видео для обучения. Вместе с хореографом были задержаны и ученики, присутствующие на уроке.

«Инспекционная группа поймала инструктора по танцам в возрасте 30 лет, которая обучала детей иностранным танцевальным движениям», — говорится в заявлении.

По информации СМИ, арестованная руководила частной танцевальной академией и брала $10 за часовое занятие. Кроме того, женщина приходится внучкой местному партийному чиновнику. По информации источников, за такое преступление хореографу грозит смертная казнь.

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