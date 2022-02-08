Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Макрон поговорил с Путиным на тему размещения ядерного оружия в Белоруссии 02:25
Путин не согласился со словами Макрона о незаконности присоединения Крыма 02:23
Макрон после переговоров с Путиным отправился на Красную площадь 02:10
Шольц рассказал, чью сторону занимает Германия в противостоянии России и Запада 02:02
Россия анонсировала ответ США и НАТО по гарантиям безопасности 01:59
Путин пообещал Порошенко политическое убежище 01:56
Врач об матче Россия — Канада в масках: полный маразм, зря наши пошли... 01:53
Путин предупредил о последствии нападения Украины на Крым 01:47
Переговоры в Вене по ядерной программе Ирана возобновятся 8 февраля 01:46
Канадская журналистка объяснила предложение исключить фигурное катание из программы... 01:35

В КНДР арестовали хореографа и учеников за разучивание «капиталистических» движений

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Associated Press

В КНДР арестовали учительницу танцев и несколько ее подопечных, сообщает Daily Mail. Власти посчитали, что хореограф и ученики разучивали «капиталистические» движения.

Сообщается, что инструктора по танцем арестовали в городе Пхенсон. Женщину обвиняют в том, что во время занятий она использовала USB-накопитель с иностранной музыкой и танцевальными видео для обучения. Вместе с хореографом были задержаны и ученики, присутствующие на уроке.

«Инспекционная группа поймала инструктора по танцам в возрасте 30 лет, которая обучала детей иностранным танцевальным движениям», — говорится в заявлении.

По информации СМИ, арестованная руководила частной танцевальной академией и брала $10 за часовое занятие. Кроме того, женщина приходится внучкой местному партийному чиновнику. По информации источников, за такое преступление хореографу грозит смертная казнь.

Ранее в КНДР выпустили фильм «О великой победе», показывающий тяжелые трудовые будни Ким Чен Ына.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть