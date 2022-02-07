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В Иркутской области двое детей погибли на пожаре — их могли облить горючей жидкостью

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СК возбудил дело об убийстве после смерти двух маленьких детей при пожаре в иркутской деревне Тимирязева. По мнению следователей, к пожару мог быть причастен 28-летний мужчина, также проживавший с горевшем доме. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

5 февраля в одном из домов в деревне произошло возгорание. В ходе тушения пожара сотрудниками МЧС были обнаружены тела малолетних детей в возрасте одного года и четырех лет. Прибывшее на место криминалисты и следователи пришли к предварительному выводу, что пожар стал результатом поджога.

«По версии следствия, мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности, облил легковоспламеняющейся жидкостью свою сожительницу и малолетних детей, после чего совершил поджог. В результате смерть двоих детей наступила на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Женщина и еще один ребенок госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области 13-летний школьник изрезал одноклассника.

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