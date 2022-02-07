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Раненого тигренка с обморожениями из Приморья прооперировали четвертый раз

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Александр Полегенько/AP

Раненого тигренка с обморожениями из Приморья прооперировали в четвертый раз. Об этом сообщает центр «Амурский тигр». По словам специалистов, восстановление краснокнижного представителя фауны России идет по плану.

Тигренка с ранениями и обморожениями нашли перед Новым годом в Анучинском районе Приморья. Ему сразу же провели первую срочную операцию.

Нашел дикого зверя рыбак и сообщил в охотнадзор. Тигренок оказался четырех-пятимесячной самкой.

Животное было сильно истощено, по этой причине оно обморозило кончик хвоста, на морде образовался некроз тканей. Развитие обморожения морды произошло из-за травмированной нижней челюсти. На ней отмерла мышечная и кожная ткань.

Ранее сообщалось, что тигренок, которого заметили около деревни Ермолино Дмитровского района Московской области, пойман. Детенышу четыре месяца, он сбежал из частного дома в деревне Красная Горка, выяснили журналисты.

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