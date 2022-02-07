Родители в одном из российских регионов забили тревогу из-за стаи собак у школы. Об этом пишет Telegram-канал «ЧП Сахалин».

На Сахалине жители Корсакова просят предупредить родителей детей, обучающихся в школе №2, об опасных собаках.

Возле учебного заведения бегает стая животных. По словам очевидца, на его глазах один ребенок спасался от безнадзорных животных бегством.

Ранее Генеральная прокуратура России предложила разработать критерии «немотивированной агрессии» бездомных собак, которых нельзя возвращать на улицы после стерилизации.

В свою очередь, глава СК России Александр Бастрыкин поручил подготовить инициативы по изменению законодательства после ряда случаев гибели людей из-за нападений бродячих собак.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что одной из причин появления на улицах российских городов стай бродячих собак является коррупция и некомпетентность чиновников, саботирующих инициативы по борьбе с этой проблемой.

Другим источником беспризорных животных Бурматов назвал так называемых садовых собак. Граждане заводят таких на дачах в летний период, а уехав, бросают, из-за чего те вынуждены искать себе пропитание самостоятельно.