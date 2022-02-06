Метеоролог объяснил причину аномальных снегопадов в России

Начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок заявил, что аномальные снегопады в России связаны с глобальным потеплением. Об этом сообщает URA.RU.

«В последние годы, а особенно в 2022 году, из-за глобального потепления значительно повысилась температура поверхностного слоя Мирового океана, а теплые воды в свою очередь способствуют усилению штормов, ураганов и экстремальных осадков, плюс активизировались циклоны. Поэтому в январе снегом засыпало всю европейскую территорию России, особенно центральный и южный регионы», — рассказал метеоролог.

Он отметил, что не исключает, что обильные снегопады пройдут в феврале и марте. Терешонок добавил, что если в эти месяцы не будет оттепели, то весной можно ждать половодья с повышенным уровнем воды.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в феврале в столице ожидается аномально низкое атмосферное давление из-за циклонической активности.