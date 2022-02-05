Украинца осудили на пять лет за публикацию цитат Сталина и Ленина

На Украине суд приговорил к пяти годам условного срока жителя Херсонской области за публикацию в «Одноклассниках» цитат Владимира Ленина и Иосифа Сталина. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что подсудимый признал свою вину в том, что в течение 2018-2020 годов «распространял символику советского, коммунистического, тоталитарного режима, а также изображения лиц, занимавших руководящие должности в Коммунистической партии».

Обвиняемый заявил, что не знал о незаконности таких действий. Он раскаялся, что стало смягчающим обстоятельством.

Ранее сообщалось, что демонтированный памятник политику Владимиру Ленину выставили на аукцион в украинском городе Новгород-Северский Черниговской области. Планируется, что с молотка уйдет бронзовая скульптура весом 4,2 тыс. кг. Высота снесенного монумента составляет 5 м.

Почти 7 лет на Украине действует закон декоммунизации, предполагающий переименование топографических объектов. Речь об улицах, районах, названных в честь советских политиков. В общей сложности поменялись свыше 50 тыс. топонимов.