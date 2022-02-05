Иммунолог рассказал, спасет ли «омикрон» от «дельты»

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в интервью радио Sputnik рассказал, что человек, переболевший COVID-19 после инфицирования «омикрон»-штаммом не защищен от «дельты» и наоборот.

По его словам, «омикрон» и «дельта» не приводят к формированию перекрестного иммунитета и если это наблюдение получит научное подтверждение, то это будет значить, что за ростом заболеваемости COVID-19, вызванным «омикроном», последует другой виток, связанный с «дельтой».

«Штамм «омикрон» немного вытеснил «дельту» в том плане, что им заражаются чаще. Но «дельта»-штамм до сих пор определяется тестами. Когда спадет волна «омикрона», может полноценно вернуться «дельта», — пояснил врач.

Он также заявил, что на графиках два прогнозируемых подъема заболеваемости COVID-19 из-за «омикрона» и «дельты» будут выглядеть как «двугорбый верблюд»: после пика «омикрона» в феврале начнется спад, а затем начнется новый подъем из-за «дельты».

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что из-за быстрого распространения «омикрона» увеличивается вероятность появления новой, более опасной мутации вируса. Таким образом, «омикрон» не станет «естественной вакциной», которая спасет от пандемии, это может сделать только прививка.