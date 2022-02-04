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Российское посольство на Филиппинах понесло значительный ущерб при пожаре

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@MID_travel/Twitter

Здание российского посольства на Филиппинах понесло значительный ущерб в ходе пожара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

«По предварительным данным, зданию нанесен значительный ущерб. Причины возгорания выясняются», — рассказали в ведомстве.

В министерстве отметили, что совместно с филиппинскими экстренными службами основной очаг возгорания удалось оперативно ликвидировать, и в ближайшее время работы по тушению огня будут завершены.

Ранее сообщалось, что в результате возгорания никто не пострадал, а на место происшествия оперативно прибыли машины пожарной службы.

Причины случившегося не уточняются.

В конце января неизвестные разбили окно в здании генконсульства Украины в Гамбурге. В результате происшествия никто не пострадал, генконсульство продолжило работу в штатном режиме.

Месяцем ранее 34-летний мужчина кинул коктейль Молотова в здание турецкого посольства в Варшаве. В результате инцидента никто не пострадал. Возгорание было оперативно ликвидировано, а подозреваемый был задержан.

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