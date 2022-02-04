В Роспотребнадзоре заявили о замедлении распространения «омикрона» в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что темпы распространения «омикрона» в России и ряде стран Европы несколько замедлились. Об этом сообщает ТАСС.

«Например, в Москве и в Санкт-Петербурге сегодня уже более 80% всех секвенируемых штаммов — это штаммы варианта «омикрон». В некоторых субъектах РФ этот удельный вес меньше. В целом по стране вы видите, что чуть больше 50% [заражений коронавирусом] сегодня [приходится на] штамм «омикрон», и чуть меньше — [на] штамм «дельта». Динамика развития и, так скажем, наступления штамма «омикрон» несколько замедлилась», — сказала глава Роспотребнадзора.

По ее словам, на «стелс-омикрон» ВА.2 приходится 3% всех заражений по стране.

«Первый вариант ВА.2 был выявлен 13 января, достаточно времени не прошло, и сегодня в нашей базе из всех штаммов «омикрон» 3% приходится именно на эту линию. Сейчас разные ученые в разных странах изучают способности этого вируса, коллеги из Дании говорят, что он более контагиозный, в этой стране удельный вес такого подвида очень высок — там за 80 процентов», — уточнила Попова.

При этом она отметила, что в целом этот вариант коронавируса вдвое заразнее вируса гриппа.

Ранее член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов рассказал «Газетe.Ru», что число заболевших коронавирусом в России на фоне распространения штамма «омикрон» может достичь 400 тыс. зараженных в день.

В ВОЗ рассказали, что этот подвид штамма коронавируса «омикрон», который сложно обнаружить, выявлен в пяти африканских странах — в Ботсване, Кении, Малави, Сенегале и ЮАР. Речь идет о подвиде ВА.2, известном как «стелс».