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В Подмосковье обрушилась крыша школы

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Телеграм канал «РИА Новости»

Крыша школы обрушилась в поселке Ашукино. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В Ашукино обрушилась внутрь кровля актового зала школы на площади 700 кв. м. Пострадавших нет», — сказал он.

Отмечается, что детей в помещении не было, так как к моменту обрушения занятия уже закончились. По предварительным данным, ЧП произошло из-за скопившегося на крыше снега.

Прокуратура начала проверку по факту инцидента. Сейчас ведомство оценивает соблюдение требований законодательства о несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в городе Емва в Республике Коми переселенцы из ветхого жилья получили квартиру, в которой провалился пол, пострадали четыре человека. Об этом сообщает Информационное агентство «Север-Медиа».

Как рассказала местная жительница, инцидент произошел 23 января. Пол обрушился в ванной комнате, сквозь укрепления провалился унитаз.

По ее словам, в администрации заявили, что жильцы сами виноваты в произошедшем, так как «в ванную больше двух заходить нельзя». Последствия инцидента попали на видео: на кадрах видно спасение пострадавших из образовавшегося провала.

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