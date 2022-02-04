Две девочки пропали на Камчатке

Полиция на Камчатке начала поиски двух девочек восьми и одиннадцати лет. Они пропали в Петропавловске-Камчатском 3 февраля. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение УМВД по Камчатскому краю.

Сообщается, что в четверг девочки 2010 и 2013 года рождения ушли из дома на прогулку и пропали. Это произошло в микрорайоне Северо-Восток. Другой информации на данный момент нет.

Ранее было найдено тело пропавшей в Новгородской области двухлетней девочки. По предварительным данным, на теле нет следов насильственной смерти. Причины еще предстоит установить специалистам, но мать ребенка и ее сожитель уже арестованы.