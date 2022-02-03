В Перми пьяная мать до смерти избила 8-месячного сына

СУ СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая обвиняется в преступлении, предусмотренном п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

Как сообщается в релизе ведомства, инцидент произошел в ночное время 1 февраля. 28-летняя обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напала на своего 8-месячного сына и нанесла ему удары по голове. Впоследствии ребенок скончался на месте преступления.

В тот же день правоохранители задержали женщину. Решением суда она заключена под стражу.

Ранее сообщалось, что вынесен приговор россиянке, убившей 7-месячную дочь. Установлено, что жительница Воронежской области нанесла ребенку смертельный удар по голове, когда была пьяна.