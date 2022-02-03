Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Попова рассказала, почему могут отменить карантин для контактных с больными... 21:19
Байден раскрыл подробности операции по ликвидации главаря ИГ* в Сирии 21:12
Люди раскритиковали хозяйку, покрасившую собаку в красный цвет 21:12
Украинская бобслеистка Гунько: мы явно не друзья с российскими спортсменами 21:10
В ФРГ заявили о напряженности в отношениях с Россией из-за мер против... 21:09
Захарова прокомментировала реакцию Германии на российские меры против DW 20:55
Капелло отказался извиняться за переход Кокорина в «Фиорентину» 20:52
В Крыму местный житель до смерти изнасиловал 10-летнюю девочку бутылкой 20:44
Британцу, поранившему руку при попытке убить жену, выплатили компенсацию 20:39
Гол Финляндии в матче с США на олимпийском хоккейном турнире был засчитан... 20:33

В Перми пьяная мать до смерти избила 8-месячного сына

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

СУ СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая обвиняется в преступлении, предусмотренном п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

Как сообщается в релизе ведомства, инцидент произошел в ночное время 1 февраля. 28-летняя обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напала на своего 8-месячного сына и нанесла ему удары по голове. Впоследствии ребенок скончался на месте преступления.

В тот же день правоохранители задержали женщину. Решением суда она заключена под стражу.

Ранее сообщалось, что вынесен приговор россиянке, убившей 7-месячную дочь. Установлено, что жительница Воронежской области нанесла ребенку смертельный удар по голове, когда была пьяна.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть