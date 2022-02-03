Протасевич объяснил подготовку иска к компании Ryanair

Бывший главный редактор запрещенного в Белоруссии проекта NEXTA Роман Протасевич прокомментировал свое решение подать иск к ирландской авиакомпании Ryanair. Об этом блогер рассказал Sputnik Беларусь.

Накануне Протасевич заявил, что готовит иск к Ryanair, на одном из самолетов которой он находился во время задержания.

«Сейчас рассматривается целый ряд пунктов, по которым можно подавать иски. Но, пожалуй, подробнее об этом я расскажу позже», — сказал блогер.

Он напомнил, что из-за инцидента «был депортирован частной компанией», а также не смог добраться до пункта назначения.

23 мая по требованию белорусских властей в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного суда основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка Софья Сапега.

18 января Международная организация гражданской авиации (ИКАО) сообщила, что завершила расследование обстоятельств экстренной посадки Ryanair и предоставила отчет о нем всем членам организации. В документе было сказано, что самолет посадили в Минске по «намеренно ложной» информации о минировании.