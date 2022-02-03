Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Deutsche Welle пообещали продолжить вещание в России 18:16
Резцова: предполагаю, что дочка Кристина отказалась быть знаменосцем сборной России... 18:07
Лавров назвал 2022 год своим 18:03
Врач заявил о высокой «заразности» нового варианта «омикрона» 17:56
Фаткулина: нести флаг на церемонии открытии — это приз за все мои... 17:56
Зрители «Холостяка» вычислили второго героя нового сезона 17:54
Названа угроза для владельцев умных гаджетов 17:54
Ученые выяснили, что древние супергоры вызвали эволюционные всплески 17:53
Deutsche Welle не получала официального уведомления о прекращении вещания... 17:52
В Госдуме предлагают вывести из-под уголовной ответственности подставных директоров... 17:51

Протасевич объяснил подготовку иска к компании Ryanair

Основатель NEXTA Протасевич заявил о «целом ряде» оснований для иска к Ryanair

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Кадр из видео/RT

Бывший главный редактор запрещенного в Белоруссии проекта NEXTA Роман Протасевич прокомментировал свое решение подать иск к ирландской авиакомпании Ryanair. Об этом блогер рассказал Sputnik Беларусь.

Накануне Протасевич заявил, что готовит иск к Ryanair, на одном из самолетов которой он находился во время задержания.

«Сейчас рассматривается целый ряд пунктов, по которым можно подавать иски. Но, пожалуй, подробнее об этом я расскажу позже», — сказал блогер.

Он напомнил, что из-за инцидента «был депортирован частной компанией», а также не смог добраться до пункта назначения.

23 мая по требованию белорусских властей в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного суда основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка Софья Сапега.

18 января Международная организация гражданской авиации (ИКАО) сообщила, что завершила расследование обстоятельств экстренной посадки Ryanair и предоставила отчет о нем всем членам организации. В документе было сказано, что самолет посадили в Минске по «намеренно ложной» информации о минировании.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть