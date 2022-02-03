Экс-главу Екатеринбурга Ройзмана госпитализировали

Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман сообщил на своей странице в Facebook, что госпитализирован с высокой температурой и кашлем, однако тест на COVID-19 дал отрицательный результат.

«Попал в больницу. Тест отрицательный, но никаких иллюзий. Думал, сам справлюсь, но решил не рисковать. Ладно, переживем. Все будет хорошо», — написал он, пожелав подписчикам здоровья.

В июне 2020 года Ройзману подтвердили заражение коронавирусом, он сообщил о госпитализации 9 июня. Тогда он рассказал, что ему провели компьютерную томографию и подтвердили пневмонию. Тогда Ройзман отметил, что болезнь протекает практически бессимптомно: с незначительным повышением температуры и заложенностью носа и горла. Он призвал граждан серьезно отнестись к ситуации с коронавирусом и пожелал выздоровления тем, что уже столкнулся с COVID-19.