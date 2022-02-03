Учителя, выбиравшего товары в секс-шопе во время урока, уволили с работы

Учителя из США уволили после того, как он выбирала товар из секс-шопа во время урока, пишет Complex. В этот момент мужчина забыл, что его компьютер подключен к проектору в классе.

По информации СМИ, инцидент произошел в школе Valley Stream South в Нью-Йорке. Пока дети выполняли самостоятельное задание, учитель зашел на сайт секс-шопа и начал листать товары. Однако мужчина забыл, что его монитор подключен к проектору, поэтому все ученики видели изображение.

Школьники, поняв, что происходит, начали шутить между собой и снимать происходящее на видео. Ролик быстро разошелся по соцсетям, про ситуацию вскоре узнало руководство педагога — мужчина был уволен.

«Я встревожена действиями учителя, но могу заверить вас, что я и школьный округ серьезно отнеслись к ситуации, меры были предприняты»,— рассказала Морин Генри.

Ранее другого учителя, спевшего на уроке песню Бритни Спирс в караоке, отстранили от работы.