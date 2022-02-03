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Врач Проценко назвал отличительную особенность «омикрон»-штамма

Проценко: «омикрон»-штамм начал вызывать тяжелое течение заболевания у детей

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, председатель комиссии Генсовета «Единой России» по здравоохранению Денис Проценко в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, чем различается штамм коронавируса «омикрон» от своего предшественника «дельты».

По словам эксперта, из-за «омикрона» стали чаще и тяжелее болеть дети. Это и есть яркая отличительная особенность данной разновидности коронавируса, отметил Проценко.

Он добавил, что детей в Москве стали чаще госпитализировать.

Ранее врач Елена Дондурей заявила, что рост заболеваемости коронавирусом среди детей в ситуации распространения штамма «омикрон» может свидетельствовать о постепенном завершении пандемии.

Она отметила, что особенность этого штамма заключается в очень похожей клинической симптоматике с привычными респираторными вирусными инфекциями, — сейчас клинически невозможно отличить «омикрон» от других респираторных инфекций.

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Коронавирус 2019-nCoV
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