Врач Проценко назвал отличительную особенность «омикрон»-штамма

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, председатель комиссии Генсовета «Единой России» по здравоохранению Денис Проценко в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, чем различается штамм коронавируса «омикрон» от своего предшественника «дельты».

По словам эксперта, из-за «омикрона» стали чаще и тяжелее болеть дети. Это и есть яркая отличительная особенность данной разновидности коронавируса, отметил Проценко.

Он добавил, что детей в Москве стали чаще госпитализировать.

Ранее врач Елена Дондурей заявила, что рост заболеваемости коронавирусом среди детей в ситуации распространения штамма «омикрон» может свидетельствовать о постепенном завершении пандемии.

Она отметила, что особенность этого штамма заключается в очень похожей клинической симптоматике с привычными респираторными вирусными инфекциями, — сейчас клинически невозможно отличить «омикрон» от других респираторных инфекций.