Генетики узнали, сколько россиян могут перестать чувствовать запахи при COVID-19

Каждый седьмой житель России рискует потерять обоняние при заражении коронавирусом из-за наличия мутаций в генах UGT2A1 и UGT2A2. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на медико-генетический центр Genotek.

«Это означает, что у людей с подобной комбинацией вариантов генов риск потерять обоняние при заражении коронавирусом повышается на 11%», — уточнил директор по продукту компании Александр Ракитько.

По его словам, основой для изучения россиян и риска перестать чувствовать запахи стала научная работа американских генетиков.

Исследователи подчеркнули, что одним из возможных отличительных симптомов коронавируса является аносмия — потеря обоняния. Однако подобные осложнения встречаются не у всех. Чаще всего у переболевших COVID-19 восстанавливаются обонятельные рецепторы за 2-4 недели. Тем не менее, порой на реабилитацию может уйти больше времени, обратили внимание генетики.

Еще перенесшие коронавирусную инфекцию наблюдают у себя паросмию — искаженное восприятие вкусов и запахов.

Ранее вирусолог Михаил Щелканов предположил, что мир будет жить в пандемии коронавируса еще три года.