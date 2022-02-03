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Жителя Омска заподозрили в истязании 9-месячной падчерицы-инвалида

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В Омске задержан мужчина, которого подозревают в истязании девятимесячной дочери сожительницы. Возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

Девятимесячная девочка с инвалидностью была госпитализирована в тяжелом состоянии. 32-летнего мужчину обвиняют по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание».

Сообщается, что женщина вместе с тремя детьми и сожителем переехала в город Омск из Нижневартовска. 26 января мать вернулась в родной город, чтобы оформить документы. Детей на это время она оставила с сожителем.

Мужчина в ее отсутствии начал физически истязать девочку с инвалидностью. Он нанес ей множество ударов по голове, хватал за ноги, переворачивая, сильно тряс.

Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.

Временно другие дети женщины, одному из которых два года, а второму четыре, помещены в специализированный дом ребенка.

Ранее сообщалось, что сотрудники детсада в Карелии обмазали детей майонезом и бросили одежду в унитаз. Родители обратились в прокуратуру после жалоб детей на издевательства со стороны сотрудников детского сада №45 в Петрозаводске.

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