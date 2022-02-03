Хирург назвал привычки, которые противопоказаны людям с варикозом вен

Хирург-флеболог Армен Авакян заявил, что при варикозе вен необходимо следить за питанием, а также отказаться от бани и горячих ванн. Об этом сообщает издание «Доктор Питер».

По его словам, злоупотребление солеными продуктами, тяжелой пищей и быстрыми углеводами делают кровь более вязкой. Из-за бани или слишком горячей ванны повышается температура тела, из-за чего венозные сосуды расширяются.

Авакян добавил, что при варикозе вен не рекомендуется загорать. Когда человек лежит под прямыми лучами солнца, венозные стенки сосудов нагреваются, что приводит к их воспалению, объяснил он.

Также людям с варикозной болезнью противопоказан массаж ног. Трение кожи при массаже приводит к повышению температуры тела, что может привести к образованию тромбофлебита — уплотнению и воспалению подкожных вен.

Ранее врачи из американских Центров по контролю и профилактике заболеваний рассказали о кожных симптомах штамма «омикрон», которые не стоит игнорировать. Об этом сообщает газета The Sun.

По их данным, бледный, серый или синеватый цвет кожи может быть редким осложнением при COVID-19, которое появляется при низком уровне кислорода в крови.