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В Роспотребнадзоре рассказали, сколько продлится рост заболеваемости COVID-19 в РФ

Профессор Пшеничная: рост заболеваемости коронавирусом в России еще будет продолжаться

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Sofya Sandurskaya/Moscow News Agency/Reuters

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная заявила, что рост заболеваемости коронавирусом в России еще будет продолжаться некоторое время. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Рост заболеваемости в России пока что продолжается. И он будет наблюдаться еще некоторое время, поскольку все регионы страны находятся на разных этапах очередного эпидемического подъема заболеваемости», — рассказала профессор.

По ее словам, в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге уже в текущий момент доминирует штамм «омикрон», у которого отмечается большая заразность, чем у «дельты», поэтому и рост такой стремительный.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила на заседании координационного совета при кабмине РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией, что заболеваемость в стране увеличилась в два раза за последнюю неделю.

По итогам прошедшей недели показатель составил 468,5 на 100 тыс. населения, и это рост в 2 раза по сравнению с неделей раньше, подчеркнула Попова.

По ее словам, снижение заболеваемости наблюдается в Амурской и Еврейской автономной областях — на 4% и 8% соответственно.

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