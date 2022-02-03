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Российский банк начал эксперимент c четырехдневной рабочей неделей

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Алексей Ничукин/РИА «Новости»

Совкомбанк начал эксперимент по переводу части сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. Как сообщает РБК, эксперимент начался с января 2022.

Сообщается, что нововведение затронуло способных работать на удаленке сотрудников бэк-офиса банка, а также дочерней компании «Совкомбанк Технологии». В эксперименте участвую ИТ-специалисты, сотрудники других подразделений, включая топ-менеджеров.

Представитель кредитной организации заявил, что при получении однозначных позитивных результатов эксперимента с четырехдневной рабочей неделей банк будет готов ввести такой график для наиболее продуктивных сотрудников бэк-офиса, которые 100% времени находятся на удаленке.

Пока масштаб эксперимента ограничен, он проводится в коворкинге в одном из турецких отелей. Эксперимент затронет 12% сотрудников. Поучаствовать в программе можно только один раз, на поездку отводится только одна неделя, но после возвращения в Россию сотрудник может рассчитывать на сохранение такого графика.

Отмечается, что при трех выходных в неделю у сотрудников сохраняется прежняя зарплата.

Ранее сообщалось, что большинство россиян одобряют сокращение рабочей недели до четырех дней.

Отмечается, что 78% опрошенных россиян убеждены, что три выходных в неделю лучше двух, при этом лишь 47% опрошенных заявили, что их работодатели готовы к такому сокращению рабочей недели. Семь из десяти россиян выразили уверенность, что сокращение рабочей недели положительно отразится на работоспособности коллектива.

В свою очередь 21% опрошенных считают, что такой переход вполне возможен, но не менее чем через полгода. Лишь 6% респондентов убеждены, что их компания уже готова перейти на четырехдневку.

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