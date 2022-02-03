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МВД завело дело о мошенничестве при оборудовании «Сапсанов» Wi-Fi

Прокуроры выявили мошенничество на 800 млн руб. при оборудовании «Сапсанов» Wi-Fi

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила, что заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» после проверки использования сети интернета в поездах «Сапсан». Об этом пишет РБК.

РЖД в 2017 и 2019 годах заключили договоры на оказание услуг доступа к Wi-Fi пассажирам на общую сумму более 1,5 млрд руб. В ходе проверки выяснилось, что стоимость работ была завышена. Исполнитель включил в счет оборудование, приобретенное и установленное в поездах ранее.

В результате преступных действий стоимость выполненных работ завышена на сумму более 800 млн руб., сообщили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области скоростной поезд «Сапсан» сбил коляску с 11-месячным ребенком. Инцидент произошел на железнодорожной станции Поповка в Тосненском районе Ленинградской области. По предварительным данным, мать ребенка переходила с коляской железнодорожные пути по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Проезжающий пассажирский поезд № 75 Москва – Санкт-Петербург совершил наезд на коляску.

Ребенок был госпитализирован в больницу, где позднее скончался.

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