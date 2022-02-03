Священнику в Англии вынесли предупреждение за лайк на фото голого мужчины

Англиканская церковь вынесла официальное предупреждение священнику, который поставил лайки на фото голого мужчины в Twitter, сообщает Daily Mail.

Жалобу на 59-летнего священника Майкла Тодда направила Венди Робинс, представитель епископа по связям с общественностью. По словам женщины, она была ошеломлена, увидев, какие посты лайкает мужчина.

В ответ на жалобу Майк сообщил, что просто ценит публикации своего друга-натуриста и не видит в этом ничего плохого или оскорбительного. Тем не менее инцидент дошел до верхушки церкви, что стало поводом для разбирательств.

Церковный суд был един во мнении, что публикации, понравившиеся Майклу, демонстрировали наготу и несут в себе откровенно сексуальный характер. По итогам расследования Тодду вынесли официальное предупреждение.

«Священник, который называл себя таковым в Twitter, подвергал риску других людей увидеть изображения, которые они могла бы счесть откровенно сексуальными и оскорбительными», — говорится в сообщении.

Майкл отделался довольно мягким наказанием, так как с момента лайков прошло два года, кроме того, это был единичный случай.

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