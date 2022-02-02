Названо условие для распространения подвида «омикрона» BA.2

Глава профилактического центра ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский рассказал, в каком случае подвид варианта коронавируса «омикрон» BA.2 имеет шансы на широкое распространение в России.

«Новые штаммы могут возникать и в России, другое дело — будут ли условия для их распространения. Если он более заразный, чем «омикрон», то он будет быстро распространяться, но ему будет мешать то, что, во-первых, многие люди вакцинированы, переболели «дельтой», «омикроном», поэтому высокий уровень сформировавшегося иммунитета», — объяснил он «Известиям».

По словам специалиста, ВА.2 получит преимущество в распространении в том случае, если сможет заражать вакцинированных и переболевших.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в России заявила, что подвид «омикрон»-штамма ВА.2 выявили в Москве, республике Марий Эл, Ростовской области, республике Башкортостан.

По данным ученых из Дании, данный вариант коронавируса является еще более заразным, чем его предшественник.