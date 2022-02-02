Иммунолог назвал два источника будущих штаммов COVID-19

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал URA.RU, что животные и ВИЧ-положительные люди могут стать ключевыми источниками новых штаммов COVID-19.

«Обычные люди тоже могут быть источником новых штаммов ковида, но надо, чтобы у них успела серьезная эволюция произойти за определенное время. Просто это менее вероятно. В этом смысле гораздо опаснее люди с иммунодефицитами, причем не только для популяции, но и для себя, потому что они затяжно болеют. Ну, и животные», — пояснил врач.

По его словам, вирус у животных мутирует несколько иначе и в некоторых случаях может неожиданно заразить людей.

«Для животных отбор действует по другим факторам, другой генетический состав, но он может неожиданно оказаться очень подходящим для человека и перепрыгнуть обратно. В какой-то момент какая-то из этих мутаций может прийти ко двору для человеческой популяции. Вирус при этом не потеряет патогенности для человека», — сказал Крючков.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в России заявила, что в нескольких регионах России выявили подвид «омикрон»-штамма ВА.2. Также она отметила, что в стране не обнаружили разновидность «омикрона» ВА.3.