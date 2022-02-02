В Петербурге умер знаменитый кот Ося из музея Анны Ахматовой

В Петербурге умер кот Ося — талисман и хранитель музея Анны Ахматовой.

«Больше полутора десятилетий Ося жил в Фонтанном Доме, встречал посетителей, принимал поглаживания, прогуливался по саду и для многих стал символом нашего музея. Про него снимали телесюжеты, писали статьи, он даже стал героем книги «Данный кот прописан в центре», — говорится в публикации на странице музея «ВКонтакте».

Отмечается, что последние месяцы жизни Ося провел дома «на почетной пенсии».

Также в сообщении говорится, что кот прожил долгую и хорошую жизнь.

В октябре прошлого года стало известно о пропаже 16-летнего Оси. Кота забрала неизвестная девушка из арки, ведущей в сад Фонтанного Дома, в ночь с 7 на 8 октября. Сотрудники опасались за здоровье питомца, так как он должен был регулярно ездить к ветеринару и дважды в день принимать лекарства. Позже животное вернули обратно.