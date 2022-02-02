Попова заявила, что «омикрон» выявлен в 83 регионах России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что «омикрон»-штамм коронавируса был подтвержден в 83 регионах России. Об этом она рассказала на заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

Всего в России было зафиксировано 15 287 случаев заражения данным вариантом вируса.

По словам Поповой, 70% инфицированных «омикроном» жителей России не были привиты, а 95% не болели коронавирусом ранее.

Всего в мире данный вариант COVID-19 был выявлен в 177 странах. За шесть недель число подтвержденных случаев в мире выросло почти в 30 раз.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что за неделю число пациентов с коронавирусной инфекцией в России выросло в два раза.

По последним данным, в России было выявлено 141 883 новых случая заражения коронавирусом, всего с начала пандемии — 12 128 796.