Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Вирусолог назвал возможное число неофициально заболевших «омикроном»... 17:36
Генерал ВСУ предсказал Киеву молниеносный разгром в случае войны 17:34
Стыковые матчи сборной России по футболу к ЧМ-2022 перенесены на стадион... 17:32
В Минздраве сообщили о росте случаев COVID-19 среди детей 17:27
Россияне купили рекордное количество машин с «автоматом» 17:25
Британца, пытавшегося сбежать от полиции, ударило током 17:24
Супруга Ким Чен Ына появилась на публике впервые за долгое время 17:21
Ученые рассказали, к чему привело первое заражение добровольцев коронавирусом 17:20
Губерниев об отдельном самолете для хоккеистов сборной России: пусть хоть... 17:18
США отправят в Европу новые войска 17:14

Попова заявила, что «омикрон» выявлен в 83 регионах России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что «омикрон»-штамм коронавируса был подтвержден в 83 регионах России. Об этом она рассказала на заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

Всего в России было зафиксировано 15 287 случаев заражения данным вариантом вируса.

По словам Поповой, 70% инфицированных «омикроном» жителей России не были привиты, а 95% не болели коронавирусом ранее.

Всего в мире данный вариант COVID-19 был выявлен в 177 странах. За шесть недель число подтвержденных случаев в мире выросло почти в 30 раз.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что за неделю число пациентов с коронавирусной инфекцией в России выросло в два раза.

По последним данным, в России было выявлено 141 883 новых случая заражения коронавирусом, всего с начала пандемии — 12 128 796.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть