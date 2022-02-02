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В Сочи остановилась канатная дорога на «Красной Поляне»

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Артур Лебедев/РИА «Новости»

В Сочи на горнолыжном курорте «Красная Поляна» остановилась канатная дорога, сообщает РИА «Новости».

Как рассказал представитель экстренных служб, на дороге могут находиться около 40 человек. На место происшествия отправились спасатели.

Возможная причина произошедшего пока не сообщается.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее сообщил о рекордном уровне снежного покрова в Краснодаре. По данным метеоролога, на Кубани зафиксировано небывалое за всю историю метеонаблюдений количество осадков — 41 см за сутки, в то время как прежний максимум был отмечен на уровне 40 см.

Стало известно, что в Сочи на горнолыжной трассе лыжник погиб после того, как упал в сугроб вниз головой. Подоспевшие на помощь очевидцы пытались оказать ему первую помощь, но спасти мужчину не удалось.

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