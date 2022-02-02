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Британца, пытавшегося сбежать от полиции, ударило током

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Жителя Англии ударило током во время побега от полиции, сообщает Daily Mail. Пытаясь скрыться от офицеров, беглец случайно зацепился за электрический кабель.

По информации СМИ, 20-летнего мужчину обвинили в домашнем насилии. Он не захотел сдаваться полицейским, поэтому, увидев офицеров на пороге, пустился бежать. Как рассказали следователи, британец добежал до железнодорожной станции и попытался перелезть через линии электропередач, но коснулся рукой проводов.

От полученного разряда подозреваемый упал на землю. Сотрудники полиции вызвали на место происшествия врачей, оказавших пострадавшему необходимую помощь. По словам медиков, на данный момент пациент находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

Доктора не дают пока прогнозов относительно сроков выздоровления мужчины. В полиции тоже не уточнили, какое наказание грозит британцу.

Ранее сбежавшие от полицейских нарушители притворились фермерами, чтобы избежать штрафа.

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