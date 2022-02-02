Сурки из Московского зоопарка проспали свой официальный праздник

Сурки в Московском зоопарке проспали свой официальный праздник — День сурка, который празднуется 2 февраля.

«Наши сурки — Арчи, Нагайна и Сара — традиционно проигнорировали свой официальный праздник и не проснулись. Дело в том, что 2 февраля День сурка празднуют в США и ряде других стран, где средняя температура в это время значительно выше. Кроме того, на территории России и США обитают представители двух разных видов сурков», — говорится в публикации на странице зоопарке в Instagram.

Это связано с тем, что американский сурок — лесной, а российский — степной. Для степного сурка характерен более затяжной период спячки — от трех до шести месяцев.

В этом сезоне сурки в Московском зоопарке ушли в зимнюю спячку немного раньше обычного — в сентябре. Тем самым они «предсказали» снежную и продолжительную зиму.

«Если вдруг в феврале нас ждет потепление, то вполне возможно, что зверьки выйдут из норы к концу месяца. Однако, вероятнее всего, они, по своему обыкновению, проспят до марта», — добавили в зоопарке.

Ранее сообщалось, что в США умер сурок, предсказывающий весну.