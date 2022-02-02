Американские ученые заявили о бесполезности локдаунов

Ученые американского Университета Джонса Хопкинса заявили, что не существует доказательств эффективности локдаунов для подавления распространения коронавируса. Результаты исследований, посвященных эффективности карантинных мер и самоизоляции, опубликованы в Studies of Applied Economics.

Согласно данным исследователей, локдауны в первую волну коронавируса помогли снизить смертность в Европе и США на 0,2%, но при этом вызвали большие экономические и социальные издержки. При этом, как отмечают ученые, метаанализ позволяет прийти к выводу, что локдауны практически не повлияли на ситуацию в здравоохранении. Так, введение режима самоизоляции способствовало снижению смертности всего на 2,9%.

Отмечается, что ученые просмотрели около 20 тыс. исследований, и только 24 из них подходили для включения в метаанализ.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на сегодняшний день речь о введении локдауна в России не идет. По ее словам, количество заболевших коронавирусом будет расти, но в стране уже есть понятные, отработанные противоэпидемические меры и средства диагностики.