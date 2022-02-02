Словения временно прекращает выдачу виз россиянам

Посольство Словении в России с 31 января прекратило выдавать визы российским туристам из-за карантина на территории диппредставительства, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на оператора визовых центров VFS Global.

Посольство закрыто на неопределенный срок, из-за чего визовый центр пока не может передать дипломатам документы путешественников на получение визы.

Однако желающие посетить Словению могут в обычном режиме подать упомянутые документы и ожидать ответа от диппредставительства страны.

Ранее в Словении рассказали, что причиной отмены этапа Кубка мира по лыжным гонкам стала невозможность обеспечить стопроцентную безопасность при нынешней эпидемиологической ситуации в мире.

Соревнования в словенской Планице должны были пройти с 21 по 23 января. Всего было запланировано восемь соревнований по двум дисциплинам: лыжные гонки и лыжное двоеборье