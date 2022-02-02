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В Туле на школьницу упала наледь с крыши

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Следственное управление Следственного комитета РФ по Тульской области

Десятилетнюю школьницу доставили в больницу в результате падения на нее наледи с крыши пятиэтажного дома в Туле. Об этом сообщается на сайте СК России по региону.

В связи с происшествием заведено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Следователи выяснили, что 1 февраля 10-летняя ученица проходила по улице Полюсной вдоль жилого дома.

«В это время на девочку с крыши упал фрагмент наледи. С полученным повреждениями несовершеннолетняя госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь», — пояснили в пресс-службе ведомства.

На место, где пострадала девочка, прибыли правоохранительные органы, начато выяснение обстоятельств инцидента.

Вскоре планируется оценить работу лиц, отвечающих за уборку снега и наледи с крыши пятиэтажки.

Ранее в Балашихе двоих детей и женщину госпитализировали после падения льда.

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