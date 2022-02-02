Возбуждено уголовное дело после хищения у москвички более 15 млн рублей

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело после того, как неизвестные под видом сотрудников Центробанка похитили у индивидуального предпринимателя почти 15,5 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере), которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.

По информации следствия, днем ранее телефонные мошенники, представившись сотрудниками службы безопасности Центробанка РФ, заставили женщину — индивидуального предпринимателя перевести им почти 15,5 млн рублей.

Согласно данным МВД РФ в 2021 году телефонные мошенники смогли украсть у россиян 45 млрд рублей. Как уточнили в ведомстве, половина граждан сами передавали коды и пароли к своим платежным и банковским данным преступникам. А суммы похищенных средств варьировались от 15 тыс. рублей до 25 млн рублей.