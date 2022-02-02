Американка заявила, что ее изнасиловали в метавселенной

Жительница США рассказала, что ее аватар в метавселенной подвергся сексуальному насилию со стороны других пользователей, пишет LADBible.

Как рассказала Нина Джейн Патель, инцидент произошел примерно через минуту после ее подключения к площадке Meta Horizon. К женщине подбежали четыре мужских аватара, которые начали говорить ей неприличные вещи.

«Они изнасиловали мой аватар и сделали несколько фотографий, а потом кричали вслед: «Не притворяйся, что тебе не нравится», — вспоминает Нина.

После этих слов женщина отключила интернет, чтобы сбежать от насильников, и с тех пор страдает приступами беспокойства. Об инциденте также узнали в самой компании Meta, прокомментировав ситуацию.

«Нам очень жаль, что это произошло. Мы хотим, чтобы все в метавселенной получали положительный опыт и легко находили инструменты безопасности, которые могут помочь в подобной ситуации», — говорится в заявлении.

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