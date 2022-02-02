В США назвали симптомы «омикрона», которые можно спутать с другой болезнью

Врач из Соединенных Штатов Уильям Адмайр раскрыл результаты работы исследовательской группы по изучению основных симптомов штамма «омикрон» коронавируса — из-за них болезнь часто можно спутать с пищевым отравлением, сообщает телеканал WPMI-TV.

«С «омикроном» у пациентов с желудочно-кишечными заболеваниями обостряются болезни и появляется больше симптомов», — пояснил Адмайр.

Он уточнил, что этими симптомами являются тошнота, потеря аппетита и боли в животе.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков назвал потерю обоняния и кашель симптомами «стелс-омикрона».

Андрей Поздняков также заявлял, что первые симптомы заражения штаммом «омикрон» — заложенность носа и обильный насморк. Также около 80% пациентов с «омикроном» жалуются на боль в горле, указал он.