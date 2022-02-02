В Казахстане пропал криминальный авторитет Арман Дикий

Подозреваемый в организации массовых беспорядков в Казахстане криминальный авторитет Арман Джумагельдиев, более известный как Арман Дикий, исчез из изолятора. Об этом заявили его адвокаты, сообщает «Sputnik Казахстан».

«Они не знают, куда и зачем этапирован их подзащитный», — говорится в сообщении.

Последний раз защитники общались с Джумагельдиевым накануне днем. По их словам, он собирался давать показания.

Правоохранители также не знают об исчезновении обвиняемого.

11 января Джумагельдиев был арестован на два месяца.

Джумагельдиев приехал в Казахстан из Турции, сумев пересечь казахстанский пограничный контроль, несмотря на свой криминальный статус. Он участвовал в беспорядках в Алма-Ате. После этих событий мужчина распространил видеообращение, в котором призвал граждан прекратить разбой и беспорядки.

7 января Джумагельдиева задержали в одном из отелей Алма-Аты. У него изъяли четыре полуавтоматических пистолета разных марок и калибров, боекомплекты к ним, холодное оружие и бронированный автомобиль.