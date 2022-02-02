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Кинологи рассказали, как решить проблему бездомных собак

Российская кинологическая федерация: обязательная регистрация решит проблему бездомных собак

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

В Российской кинологической федерации (РКФ) заявили, что количество бездомных собак резко возрастает, когда к разведению, продаже и содержанию питомцев относятся безответственно. По мнению профессиональных кинологов, проблема решится, когда будет введена обязательная маркировка домашних животных. Об этом в федерации заявили РИА «Новости».

В организации указали: бездомные собаки появляются там, где отсутствует ответственность: ответственность тех, кто должен выполнять требования по отлову, помещению в приют и стерилизации животных, и тех, кто содержит эти приюты.

Они также добавили, что «нерадивые разведенцы», продающие своих щенков на различных онлайн-платформах или рынках и безответственные владельцы, которые выбрасывают своих питомцев на улицу, виноваты в росте беспризорных животных на улицах.

Кинологи называют обязательную регистрацию животных большим шагом на пути к решению проблемы.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов назвал одной из причин появления на улицах российских городов стай бродячих собак — коррупцию и некомпетентность чиновников, саботирующих инициативы по борьбе с этой проблемой.

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