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В Москве в среду ожидается до -5°C и небольшой снег

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Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

В среду, 2 февраля, в столице ожидается облачная погода. Температура воздуха составит -5...-3°C, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Небольшой снег. Гололедица», — прогнозируют синоптики.

В Москве будет дуть юго-западный ветер с порывами 5–10 м/c. Атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба.

Ночью столбики термометров опустятся до -8..-6°C, местами будет идти небольшой снег.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозировал, что в Москве в конце недели ожидается похолодание до -14°С. Синоптик рассказал, что ночью 5 февраля в Москве температура будет составлять от -7°С до -12°С , а днем — от -4°С до -9°С. К 6 февраля морозы усилятся и температура опустится до -14°С. Днем температура будет от -4°С до -9°С.

31 января в аэропортах столицы из-за сильного снегопада были отменены или задержаны порядка 50 рейсов. Так, обильные осадки привели к отмене пяти рейсов и задержке 27 вылетов в Шереметьево. Девять рейсов отложены во Внуково, в Домодедово задерживаются 11 вылетов и четыре отменены.

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Погода в Москве
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