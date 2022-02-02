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Академик РАН объяснил, как стоит питаться при коронавирусе

Академик РАН Тутельян посоветовал отказаться от сладкой и острой пищи при COVID-19

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Заболевшим коронавирусом стоит принимать пищу, которая способствует синтезу антител в организме. Об этом заявил газете «Известия» научный руководитель Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии академик РАН Виктор Тутельян.

«И больным, и переболевшим требуется не меньше 400, а лучше 500–600 г свежих овощей и фруктов в день. Это базовое обеспечение», — отметил специалист.

Также он рекомендовал не употреблять большое количество сладостей, которые угнетают иммунитет, соленые продукты, колбасные изделия и сосиски. Также Тутельян призвал избегать острых блюд, чтобы успокоить желудочно-кишечный тракт.

«Нужно делать акцент на щадящей пище, подвергнутой ферментированию, чтобы максимально облегчить всасывание необходимых клеткам веществ. Например, есть квашеную капусту. Если нарушается микрофлора кишечника, ешьте кисломолочные продукты», — пояснил академик.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что для самостоятельного укрепления иммунитета в борьбе с COVID-19 могут подойти орехи. По его словам, этот продукт влияет на С-реактивный белок и снижает воспалительные процессы в организме.

Диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева посоветовала в период распространения «омикрон»-штамма коронавируса употреблять жиры животного происхождения. Она объяснила, что в составе альвеолярного аппарата легочной ткани есть сурфактант, на 90% состоящий из насыщенных жиров. Такая смесь веществ влияет на газообмен и насыщение организма кислородом.

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Коронавирус 2019-nCoV
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