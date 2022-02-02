В Госдуме назвали причины появления стай бездомных собак в России

Одной из причин появления на улицах российских городов стай бродячих собак является коррупция и некомпетентность чиновников, саботирующих инициативы по борьбе с этой проблемой. Об этом заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов изданию «Лента.ру».

Парламентарий высказался о чиновниках, которые должны были заниматься вопросом: «Мы с Генпрокуратурой доказали, что они ни черта не делали: 7000 нарушений федерального закона в регионах за прошлый год, 28 уголовных дел возбуждено».

Бурматов уверен, что ответственные за решение проблемы бездомных собак сядут в тюрьму. Речь прежде всего идет о регионах, где в последнее время произошли нападения собак с летальным исходом. Другим источником беспризорных животных Бурматов назвал так называемых садовых собак. Граждане заводят таких на дачах в летний период, а уехав, бросают, из-за чего те вынуждены искать себе пропитание самостоятельно.

Третьей причиной, по версии парламентария, является самовыгул, практикующийся в ряде регионов. Отпущенные животные спариваются с бродячими животными, увеличивая их популяцию. Бурматов отметил, что в стаях, загрызших женщину в Якутии и девочку в Забайкалье, были в том числе и домашние собаки.

«Бездомные собаки в чем провинились, если нападают здоровые холеные животные, которых выпустили побегать?» — спросил он. Депутат считает, что самовыгул необходимо запретить.

Также неоднократно Бурматов подчеркивал, что сократить количество бездомных животных поможет и их стерилизация, а не усыпление бездомных животных.