В ВОЗ призвали к осторожности при снятии ограничений по COVID-19

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной ‎организации здравоохранения Мария Ван Керкхове ‎заявила, что специалисты ВОЗ считают, что государствам еще рано снимать все ограничения по сдерживанию COVID-19 сразу и призвали к осторожности. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы призываем к осторожности, так как большинство стран не прошли пик «омикрона». В большинстве стран показатель вакцинации низок, при этом также среди очень уязвимых групп населения. Поэтому сейчас не время для снятия всех ограничений сразу», — рассказала Ван Керкхове.

Она отметила, что принимая решение снять ограничения, государства должны руководствоваться уровнем вакцинации среди населения, а также текущей эпидемиологической ситуацией.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что штамм «омикрон» быстро распространяется в мире и становится причиной роста смертности.

«После того как «омикрон» был впервые выявлен 10 недель назад, в ВОЗ пришли сообщения почти о 90 млн случаях заражения. Это больше, чем за весь 2020 год», — сказал он.

По его словам, число смертей возросло во всех регионах планеты.