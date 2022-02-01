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В Минцифры объяснили, когда начнут предоставлять Covid-сертификаты при наличии антител

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Минцифры России пока не будет предоставлять Covid-сертификаты на основании наличия антител, об этом сообщил mk.ru со ссылкой на министерство.

Такую возможность планировали запустить с 1 февраля.

«Мы разработаем и запустим на Госуслугах соответствующий сервис, как только получим от регуляторов методологию формирования таких сертификатов», — объяснили в пресс-службе Минцифры.

Перед выдачей сертификатов, как отмечается, нужно внести ряд изменений в правовую базу.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства заявил о том, что информация о медицинских противопоказаниях к вакцинации будет появляться на «Госуслугах».

Премьер напомнил, что сейчас в личных кабинетах на «Госуслугах» можно получить данные о сделанных прививках от коронавирусной инфекции, а также необходимые сведения о перенесенном заболевании.

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