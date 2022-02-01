В ВОЗ рассказали о работе по одобрению «Спутника V»

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что ВОЗ активно работает с российской стороной по вопросу одобрения вакцины «Спутник V» и направит в РФ новую инспекцию для оценки производства в текущем месяце. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что организация продолжает ускорять совместную работу с российскими органами по внесению «Спутника V» в список рекомендованных вакцин для экстренного применения.

«Прямо сейчас в Москве действует миссия, работающая с национальными регулирующими органами. В феврале мы рассчитываем провести следующий инспекционный визит. Судя по всему, процесс возобновился. Некоторые процедуры еще остаются, но я достаточно оптимистичен по этому поводу, как и глава ВОЗ доктор Тедрос (Аданом Гебрейесус)», — рассказал Клюге.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ также выразил надежду на скорейшее завершения процесса признания российской вакцины.

Ранее японское медицинское учреждение Hibiya Kokusai Clinic официально представило проект доклинических испытаний российских вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт».