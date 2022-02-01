Девушка инсценировала свое похищение, чтобы выманить у бойфренда деньги на подарки

Жительница Англии инсценировала свое похищение, пытаясь выманить у бойфренда £2000, пишет Daily Mail. Однако план британки не сработал — ее приговорили к тюремному заключению.

20-летняя Лия Джумо отправила своему молодому человеку фотографии, на которых она связана на стуле и с кляпом во рту. В сообщении девушка выдала себя за похитителя, потребовав £2000 в обмен на свое благополучное возвращение домой.

Ее бойфренд, испугавшись, написал заявление в полицию. В ходе расследования выяснилось, что Лия инсценировала похищение, а полученные средства хотела потратить на рождественские подарки. В итоге дело Джумо передали в суд, предъявив ей обвинения в шантаже и мошенничестве путем предоставления ложных сведений.

Лия была приговорена к 34 неделям тюрьмы. Прокурор выразил надежду, что наказание пойдет британке на пользу.

«Надеюсь, что тюрьма поможет ей осознать серьезность своих действий и извлечь уроки из ошибок», — говорится в заявлении.

Ранее насильник, инсценировавший свою смерть, заболел COVID-19 и был арестован.